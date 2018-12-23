Футбол

«Бордо» сыграл вничью в пятый раз из последних шести матчей Лиги 1
Чемпионат
вчера в 13:11

Бордо — Амьен
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Стад де Бордо»
5′
Матье Бодмер
Самуэль Калу
22′
Пабло
Игор Левчук
30′
36′
Шек Тимит
58′
Стивен Мендоса
Саман Годдос
Франсуа Камано
Янн Карамо
61′
66′
Алексис Блен
Эдди Ньяоре
80′
Хуан Отеро
Рафал Кужава
Юнусc Санкаре
Андреас Корнелиус
80′
87′
Эдди Ньяоре
«Амьен» отыгрался на 87-й минуте, когда полузащитник Эдди Гнаоре забил после передачи от малийского защитника Бакая Диабасси. Таким образом, «Бордо» сыграл вничью в пятый раз из последних шести матчей Лиги 1 при одной победе.
Чемпионатвчера в 13:11

Подробнее о событии

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Евро-футбол.рувчера в 14:34

«Бордо» сыграл вничью в пятый раз из последних шести матчей Лиги 1

Чемпионатвчера в 13:11

«Бордо» сыграл вничью с «Амьеном» на своем поле

Спорт-Экспрессвчера в 12:58

«Амьен» вырвал ничью в гостях у «Бордо»

Матч ТВвчера в 12:56

«Бордо» – «Амьен»: забить побольше дома

Все про Спорт ру22 декабря в 11:59

Чемпионат Франции. «Бордо» сыграл вничью с «Амьеном»

Sports.ru22 декабря в 08:35

«Бордо» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 23 декабря 2018 года

LiveSport.ru22 декабря в 05:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

Обновлено вчера в 07:52
Футбол

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в способности команды в нынешнем сезоне реально бороться за победу в АПЛ.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе команды заключённых проведут матч с охранниками следственного изолятора, в котором они находятся под арестом.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»

Новым главным тренером «Торпедо-БелАЗ» станет Вадим Скрипченко.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку

Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол

«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»

Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Дзюба попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Обновлено вчера в 11:51
Футбол

Вратарь «Ювентуса» рассказал об изменениях в клубе с приходом Роналду

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча с "Ромой" в рамках 17-го тура Серии А рассказал об изменениях в команде с приходом нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям

Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

Натурализированный Боломбой постепенно учит русский язык

Форвард рассказал о стремлении натурализированного игрока выучить русский язык.
Обновлено вчера в 21:10
ещё по теме
Бордо
Спортивный клуб
Французский футбольный клуб из города Бордо, клуб был основан в 1881 году. «Бордо» становился чемпионом Франции шесть раз, в 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 и 2009 году. Домашние матчи команда проводила на стадионе «Шабан-Дельмас», стадион назван в честь бывшего мэра города Бордо Жака Шабан-Дельма. С сезона 2015/2016 новым домом «Бордо» стал «Матмю Атлантик» вместимостью 43 000 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное