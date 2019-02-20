Футбол
«Бордо» сыграл вничью с «Генгамом» в матче чемпионата ФранцииProstoProSport 15:01
«Бордо» и «Генгам» не смогли выявить победителя в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 0:0. Многие матчи французской Лиги 1 были перенесены из-за беспорядков в стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бордо» — «Генгам». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Франции 20 февраля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:33
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:59
Политика
Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока – 2»
Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о заинтересованности Вены в надежности энергоснабжении и намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".
Обновлено в 21:40
Политика
На компанию, перевозившую ракеты для С-400 в Китай, подали в суд
Два судебных иска поданы к морскому агентству «Балтик Транс-порт» (Санкт-Петербург) из-за повреждения ракет для зенитных ракетных комплексов С-400 «Триуфм», следовавших в Китай, пишет Фонтанка.ru.
Обновлено в 19:45
Политика
Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено в 20:44
Экономика
Зимбабве решило отвязаться от доллара и ввести новую валюту
Глава Центробанка Джон Мангудья заявил, что вся суррогатная валюта и электронные доллары будут переименованы в доллары RTGS (Real Time Gross Settlement, валовые расчеты в реальном времени) и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке по отношению к доллару США и другим иностранным валютам.
Обновлено в 19:38
Кино
В Уфе умерла народная артистка СССР Гюлли Мубарякова
Обновлено в 20:11
Политика
Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 16:07
Экономика
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Политика
Пенсии в России предложили передавать по наследству
Инициатива предполагает то, что россиянин, который на протяжении жизни уплачивал страховые взносы, должен быть уверен, что они будут возвращены в виде страховой пенсии или в виде выплаты наследникам.
Обновлено в 21:09
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Обновлено в 17:26
Происшествия
Лейтенант Береговой охраны США задержан за подготовку теракта
В Вашингтоне задержан лейтенант Береговой охраны США, готовивший покушение на политиков и журналистов.
Обновлено в 19:00
Экономика
Минэкономики предложило виртуальную экономическую зону для туризма
О планах создания в России виртуальной особой экономической зоны (ВОЭЗ) для туристического рынка сообщает в четверг газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:33
Общество
В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию
Правоохранительные органы США в среду задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании незаконно полученных $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Политика
Болтон: военный атташе Венесуэлы при ООН поддержал Гуайдо
"Военный атташе Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - написал Болтон.
Обновлено в 19:30
Авто
Названы Топ-10 самых продаваемых японских автомобилей в РФ
Обновлено в 10:14
Экономика
Торговые сети предупредили о задержках в поставках молочной продукции
Причиной возможных задержек называют приказ Минсельхоза, обязывающий с 1 июля оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты для внесения их в единую систему "Меркурий", пишут "Известия".
Обновлено в 17:33
Политика
Amnesty International подвергла критике российский закон об «иностранных агентах»
Российские некоммерческие организации (НКО), критикующие власти, не имеют возможности получать финансирование от государства, утверждается в докладе международной правозащитной организации Amnesty International «Закон как инструмент подавления: Глобальное наступление на организации гражданского общества».
Обновлено в 20:54
Политика
СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России
Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Обновлено в 16:21
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок континента
Обновлено в 14:52
Автоспорт
Квят показал лучшее время в третий день тестовых заездов «Формулы-1»
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оказался самым быстрым по итогам третьего дня зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне.
Обновлено в 12:46
Политика
Власти Исландии продлили разрешение на китовую охоту
Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на китовую охоту на следующие пять лет. Об этом информирует Sveriges Radio.
Обновлено в 20:00
Политика
Население Украины за год сократилось более чем на 233 тыс. человек
В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
Обновлено в 14:19
Общество
Стартовал новый набор в отряд российских космонавтов
Новый набор в отряд российских космонавтов уже стартовал, официально об этом объявят в ближайшее время, сообщает в четверг, 21 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:57
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство двухтопливного Lada Largus
"АвтоВАЗ" запустил в производство модель Lada Largus CNG, которая работает как на бензине, так и на природном газе, сообщили в компании.
Обновлено в 10:00
Политика
Гость послания Путина свалился на пол в зале
Обновлено в 07:20
Политика
Президент Швейцарии опроверг информацию о переговорах с Гуайдо
Президент Швейцарии Ули Маурер опроверг информацию о переговорах с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing
Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24