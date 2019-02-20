Футбол
«Бордо» сыграл вничью с «Генгамом» в матче чемпионата ФранцииProstoProSport 15:01
«Бордо» и «Генгам» не смогли выявить победителя в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 0:0. Многие матчи французской Лиги 1 были перенесены из-за беспорядков в стране.
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«Бордо» — «Генгам». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Франции 20 февраля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:33
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