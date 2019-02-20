Футбол
«Бордо» не смог забить «Генгаму»Евро-футбол.ру 14:57
В чемпионате Франции завершился ещё один перенесенный матч, в котором идущий 13-м в таблице "Бордо" играл с главным аутсайдером, "Генгамом".
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Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Происшествия
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Происшествия
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Стали известны стартовые составы мадридского "Атлетико" и туринского "Ювентуса" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, они опубликованы на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:30
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СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай
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В Москве задержан экс-омбудсмен Челябинской области
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Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок прославленного канадского бойца, в прошлом двукратного чемпиона UFC в среднем весе Жоржа Сен-Пьера.
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Астрономы обнаружили еще одну луну Нептуна
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