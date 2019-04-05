Футбол

«Марсель» на выезде уступил «Бордо»Советский спорт 16:42

Бордо — Марсель
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Стад де Бордо»
Франсуа Камано
27′
46′
Димитри Пайе
61′
Бубакар Камара
Жюль Кунде
68′
69′
Димитри Пайе
Марио Балотелли
Николя де Превиль
71′
Отавио
Зайду Юссуф
77′
77′
Валер Жермен
Морган Сансон
Пабло
81′
Пабло
82′
84′
Марио Балотелли
Франсуа Камано
Альбер-Николя Лоттен
85′
85′
Максим Лопес
Клинтон Н`Жи
Николя де Превиль
Ярослав Плашил
90′+3′
В следующем туре Бордо в гостях сыграет против Сент-Этьена, а Марсель на своем поле сыграет против Нима.
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