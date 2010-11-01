Футбол
Бордо — Дижон 1:0Евро-футбол.ру вчера в 16:52
Янн Карамо
|11′
|34′
Ромен Амальфитано
|38′
Наим Слити
Жордан Марье
|51′
Мехди Абед
|62′
Уссама Хаддади
Франсуа Камано
Андреас Корнелиус
|63′
Ярослав Плашил
Тома Башич
|63′
Андреас Корнелиус
|64′
|71′
Седрик Ямбере
Вукашин Йованович
|71′
|73′
Уэсли Саид
Арнольд Бука Муту
Андреас Корнелиус
|77′
Юссуф Сабали
Серджи Паленсия
|87′
|87′
Уссама Хаддади
Микаэль Альфонс
|69%
|Владение мячом
|31%
|85%
|Процент точных передач
|67%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|13
|12
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Бордо
Расстановка 4‑5‑1
1
Костиль
3
Паленсия
4
Кунде
14
Йованович
29
Пундже
10
Калу
26
Башич
9
Корнелиус
5
Отавио
8
Карамо
7
Бриан
16
Аллен
26
Шафик
18
Ямбере
24
Латуа
2
Альфонс
22
Квон
8
Абед
20
Амальфитано
14
Марье
11
Тавареш
3
Бука Муту
Дижон
Расстановка 4‑4‑2
"Бордо" и "Дижон" имеют абсолютный паритет в очных матчах в чемпионатах Франции. Интересные факты - "Бордо" не проигрывал в 4 последних домашних матчах Лиги 1 (победа и 3 ничьи).
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