Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечереРИА Новости 11:50

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил
, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.
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