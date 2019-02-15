Футбол
Бонуччи посвятил гол «Фрозиноне» своей дочериСпорт-Экспресс вчера в 22:35
Пауло Дибала
|6′
Леонардо Бонуччи
|17′
Эмре Джан
|27′
|37′
Бартош Саламон
|58′
Даниэль Чиофани
Андреа Пинамонти
|62′
Марко Капуано
Криштиану Роналду
|63′
Криштиану Роналду
Федерико Бернардески
|64′
Джорджо Кьеллини
Мартин Касерес
|70′
|78′
Раман Чибса
Мирко Гори
Сами Хедира
Миралем Пьянич
|81′
|81′
Франческо Кассата
|83′
Франческо Дзампано
Лука Паганини
Жоау Канселу
|89′
|60%
|Владение мячом
|40%
|87%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
4
Касерес
2
Де Шильо
5
Пьянич
30
Бентанкур
23
Джан
10
Дибала
17
Манджукич
33
Бернардески
57
Спортьелло
6
Голданига
27
Саламон
25
Капуано
7
Паганини
5
Гори
92
Вивиани
24
Кассата
3
Молинаро
28
Чиано
89
Пинамонти
Фрозиноне
Расстановка 3‑5‑2
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после победы над "Фрозиноне" в матче 24-го тура чемпионата Италии (3:0) посвятил свой гол новорожденной дочери. Также он добавил, что игра помогла туринцам подготовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".
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