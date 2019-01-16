Футбол

Бонуччи: «„Милан“ Гаттузо может создать нам проблемы»
Евро-футбол.ру
09:47

Ювентус — Милан
завтра
в 12:30
Суперкубок Италии, Финал
Jeddah, King Abdullah Sports City
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи дал комментарий в преддверии матча за Суперкубок Италии против "Милана".
Евро-футбол.ру09:47

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Суперкубок Италии. Прогноз эксперта Unibet на битву между Ювентусом и Миланом

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Где смотреть матч Ювентус - Милан

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«Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки на Суперкубок Италии 16 января 2019 года

LiveSport.ru00:30

«Ювентус» — «Милан»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 16 января 2019 года

Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:29
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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