Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи дал комментарий в преддверии матча за Суперкубок Италии против "Милана".

Бонуччи: «„Милан“ Гаттузо может создать нам проблемы»

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