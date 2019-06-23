Футбол
Бонера может вернуться в «Милан»Soccer.ru 10:55
Защитник «Вильярреала» Даниэле Бонера может вернуться в «Милан», за который он играл на протяжении 9 лет. 38-летнему футболисту предложили пост помощника нового главного тренера команды Марко Джампаоло. По данным La Gazzetta Dello Sport, Бонера планировал этим летом завершить карьеру игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Авто
Volkswagen сделал фургон для перевозки заключенных
Немецкие разработчики модернизировали полицейский Transporter для перевозки задержанных Семейство машин Volkswagen Transporter текущей генерации пополнилось особым фургоном для перевозки заключенных.
Обновлено в 06:45
Общество
На следующей неделе в Москву придет осенняя погода
На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Политика
Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке
«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Спорт
Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр
Обновлено в 12:04
Политика
Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля
Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Путин назвал «Алые паруса» символом перемен к лучшему
Символом перемен в лучшую сторону назвал возрождение праздника «Алые паруса» президент РФ Владимир Путин 23 июня в документальном фильме «Алые паруса», продемонстрированном на телеканале Россия-1.
Обновлено в 12:29
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности
Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
Обновлено в 09:16
Кино
Сестры Вачовски снимут новый фильм франшизы «Матрица»
Обновлено в 08:24
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста
В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.
Обновлено в 12:27
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Теннис
Гаспарян вышла во второй круг турнира в Истбурне
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Минске госпитализировали посла Сербии
Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Российская студентка спасла тонущих детей и погибла
Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Единоборства
Малиньяджи заработал более 350 тысяч долларов за бой против Лобова
Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи рассказал о гонораре за бой против Артема Лобова.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану
Обновлено в 07:37
Футбол
Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море
Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:44
Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву
Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Происшествия
Одноногий мужчина на костылях напал с ножом на туристов в Петербурге
На отдыхающих на Обводном канале в Санкт-Петербурге иностранцев напал одноногий мужчина на костылях.
Обновлено в 12:12
Экономика
Российский рынок автобусов с пробегом в мае вырос на 15%
Что касается автобусов иностранного происхождения, то на рынке автобусов с пробегом в последний весенний месяц лидировала марка Hyundai.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке
В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37