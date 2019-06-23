Бонера может вернуться в «Милан»Soccer.ru 10:55

Защитник «Вильярреала» Даниэле Бонера может вернуться в «Милан», за который он играл на протяжении 9 лет. 38-летнему футболисту предложили пост помощника нового главного тренера команды Марко Джампаоло. По данным La Gazzetta Dello Sport, Бонера планировал этим летом завершить карьеру игрока.

Бонера может вернуться в «Милан»

Авто Volkswagen сделал фургон для перевозки заключенных Немецкие разработчики модернизировали полицейский Transporter для перевозки задержанных Семейство машин Volkswagen Transporter текущей генерации пополнилось особым фургоном для перевозки заключенных.

Общество На следующей неделе в Москву придет осенняя погода На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.

Общество В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.

Политика Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке «С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.

Политика Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.

Политика Путин назвал «Алые паруса» символом перемен к лучшему Символом перемен в лучшую сторону назвал возрождение праздника «Алые паруса» президент РФ Владимир Путин 23 июня в документальном фильме «Алые паруса», продемонстрированном на телеканале Россия-1.

Шоу-бизнес Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Политика В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.

Происшествия В Минске госпитализировали посла Сербии Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.

Происшествия Российская студентка спасла тонущих детей и погибла Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

Единоборства Малиньяджи заработал более 350 тысяч долларов за бой против Лобова Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи рассказал о гонораре за бой против Артема Лобова.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Футбол Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Политика Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».

Происшествия Одноногий мужчина на костылях напал с ножом на туристов в Петербурге На отдыхающих на Обводном канале в Санкт-Петербурге иностранцев напал одноногий мужчина на костылях.

Экономика Российский рынок автобусов с пробегом в мае вырос на 15% Что касается автобусов иностранного происхождения, то на рынке автобусов с пробегом в последний весенний месяц лидировала марка Hyundai.