Культура
Бондарчук потребовал освободить СеребренниковаВек 10:29
Режиссер Федор Бондарчук на церемонии вручения государственных наград в Большом театре призвал отпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова Бондарчук сделал заявление, после того как получил из рук министра культуры Владимира Мединского орден Александра Невского (президент Владимир Путин наградил им режиссера в августе 2018 года).
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Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит - Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру - до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.
— Федор Бондарчук, киноактёрРИА Новости 07:48
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