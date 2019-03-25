Культура

Бондарчук потребовал освободить СеребренниковаВек 10:29

Режиссер Федор Бондарчук на церемонии вручения государственных наград в Большом театре призвал отпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова Бондарчук сделал заявление, после того как получил из рук министра культуры Владимира Мединского орден Александра Невского (президент Владимир Путин наградил им режиссера в августе 2018 года).
Читать в источнике
Федор Бондарчук
Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит - Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру - до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.
— Федор Бондарчук, киноактёрРИА Новости 07:48

Подробнее о событии

Бондарчук попросил освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

РБК08:41

Бондарчук на вручении госнаград попросил освободить Кирилла Серебренникова

Дождь08:29

Бондарчук попросил освободить Серебренникова из-под домашнего ареста до приговора

ТАСС07:57

Бондарчук на вручении госнаград попросил освободить Кирилла Серебренникова

РИА Новости07:48

Федор Бондарчук призвал освободить из-под ареста Кирилла Серебренникова

Интерфакс07:36

Федор Бондарчук попросил освободить из-под домашнего ареста Кирилла Серебренникова

Эхо Москвы09:30

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Коммерсантъ08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Экономика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в краже картины Куинджи

Обновлено в 11:58
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Экономика

Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты

Apple представила сервис Apple News Plus для подписки на новости

Apple только что представила свой новый сервис Apple News Plus, который добавляет журналы в приложение Apple News.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено в 12:25
Финансы

«Газпром-медиа» получила годовую прибыль впервые с 2013 года

Чистая прибыль медиаподразделения «Газпромбанка», в котором консолидированы активы медиахолдинга «Газпром-медиа», составила 2,2 млрд рублей против убытка в 3,4 млрд рублей годом ранее, отмечается в годовой отчетности банка по МСФО.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения

Обновлено в 02:16
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Происшествия

Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице

Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Экономика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Обновлено в 02:00
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Космос

Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»

Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Происшествия

СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве

Обновлено в 14:28
Политика

Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома

Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Политика

МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских

В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Общество

Реставрация залов Музея современной истории России завершилась

В понедельник, 25 марта, в столице прошла церемония, посвященная завершению реставрационных работ залов Музея современной истории Москвы.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Елена Беркова впервые озвучила причины развода с Андреем Стояновым

Беркова, наконец, тоже прокомментировала развод со Стояновым.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Россия поставила Мьянме еще шесть истребителей Як-130

Россия поставила Мьянме дополнительно шесть учебно-боевых истребителей Як-130, рассказал в интервью «РИА Новости» вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Илья Тарасенко.
Обновлено в 03:15
Наука

В Норвегии найден «корабль мертвых»

Археологи нашли деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 метров на территории Норвегии.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России

Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Венесуэле снова отключилось электричество

Ранее в марте в Венесуэле уже было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Обновлено в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Бондарчук
Киноактёр
Советский и российский киноактёр, российский клипмейкер, продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, телеведущий, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Сын актрисы Ирины Константиновны Скобцевой и режиссёра Сергея Фёдоровича Бондарчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное