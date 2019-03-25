Культура

Бондарчук потребовал освободить СеребренниковаNews.ru 07:48

Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, — Следственный комитет, Министерство внутренних дел, прокуратура — до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, — заявил он. Награждение было приурочено к Дню работника культуры.
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Федор Бондарчук
Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит - Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру - до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.
— Федор Бондарчук, киноактёрРИА Новости 07:48
с чего всё началось

Федор Бондарчук призвал освободить из-под ареста Кирилла Серебренникова

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук в день работника культуры призвал правоохранительные органы освободить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии" и находящегося под домашним арестом.
Интерфакс07:36

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Федор Бондарчук попросил освободить из-под домашнего ареста Кирилла Серебренникова

Эхо Москвы09:30

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Коммерсантъ08:22

Бондарчук попросил освободить Серебренникова из-под домашнего ареста до приговора

ТАСС07:57

Бондарчук на вручении госнаград попросил освободить Кирилла Серебренникова

РИА Новости07:48

Федор Бондарчук призвал освободить из-под ареста Кирилла Серебренникова

Интерфакс07:36

Бондарчук попросил освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

РБК08:41

Бондарчук на вручении госнаград попросил освободить Кирилла Серебренникова

Дождь08:29
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