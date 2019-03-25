Бондарчук потребовал освободить СеребренниковаNews.ru 07:48

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук в день работника культуры призвал правоохранительные органы освободить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии" и находящегося под домашним арестом.

с чего всё началось

Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит - Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру - до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, — Следственный комитет, Министерство внутренних дел, прокуратура — до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, — заявил он. Награждение было приурочено к Дню работника культуры.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

Футбол РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России.

Политика В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.

Общество Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.

Экономика Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Политика В Казахстане могут переименовать еще три города В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.

Политика Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией» Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.

Армия и оружие National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Авто Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.

Спорт Клебо рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы улучшить взаимоотношения с россиянином Александром Большуновым.

Культура Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Финансы Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 8 процентов раньше 2024 года - даты, предусмотренной нацпроектом "Жилье и городская среда".

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Музыка Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").