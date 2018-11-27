Футбол
Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев. Отмечается, что 29-летнему футболисту была сделана операция в Питтсбурге (США).
Советский спорт13:01
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Футбол
ЦСКА и «Виктория» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Московский ЦСКА и чешская "Виктория" определились со стартовыми составами на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:01
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет 8 или 9 декабря
Президент Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингес заявил, что ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» пройдет не в Аргентине.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Рома» — «Реал»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ромы» и мадридского «Реала» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:03
Футбол
Терим: мы уважаем Семина, у него большое имя в российском футболе
Главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фатих Терим поблагодарил своего коллегу из московского "Локомотива" Юрия Семина за теплые слова и заявил, что очень уважает российского тренера.
Обновлено в 12:51
Футбол
Джикия поддержал травмированного Зобнина
Обновлено в 13:33
Футбол
Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе
Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 14:03
Футбол
Карло Анчелотти: «Думаю, „Црвена Звезда“ сделает ставку на контратаки»
Думаю, что они сделают ставку на контратаки. Нам важно выйти в плей-офф, но этот матч не станет решающим.
Обновлено в 14:02
Футбол
Тренер «Тоттенхэма» рассказал об ожиданиях от матча с «Интером»
Обновлено в 13:58
Футбол
Мане может пропустить матч с «ПСЖ» из-за болезни
Обновлено в 09:52
Футбол
Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова
Обновлено в 13:31
Футбол
Главный тренер «Краснодара» Мусаев стал отцом
У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» включил Ибрагимовича в состав на новый сезон
«Лос-Анджелес Гэлакси» представил список футболистов, которых клуб планирует сохранить в составе на сезон МЛС-2019.
Обновлено в 14:03
Футбол
Бускетс: «Думаю, я всю карьеру проведу в „Барселоне“»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, на днях проведший свой 500-й матч за сине-гранатовых, заявил, что планирует выступать за каталонский клуб до конца карьеры.
Обновлено в 13:05
Футбол
Бывший защитник «Арсенала» возглавил клуб четвертого дивизиона Англии
Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл впервые в карьере стал главным тренером.
Обновлено в 11:06
Футбол
«Манчини хотел любой ценой возглавить Италию, а не тренировать «Зенит». Оресте Чинквини жжет
Клуб хочет выиграть чемпионат России и вернуться в Лигу чемпионов.
Обновлено в 13:00