Армия и оружие

Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулированиеВоенное обозрение 07:19

23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - говорится в заявлении Минобороны.
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