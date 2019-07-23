Армия и оружие
Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулированиеВоенное обозрение 07:19
23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - говорится в заявлении Минобороны.
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Цена на газ для населения на Украине в августе снизится на 5,5%
Цена на газ для населения на Украине в августе снизится на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 гривен (179 долларов — ред.) за тысячу кубометров, сообщается на сайте кабмина Украины.
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
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Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
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Сотрудники НИЛ «Космической навигации и планетных исследований» Института физики КФУ разработают новые подходы к спутниковой навигации.
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Опубликован перечень поручений Путина
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Савченко назвала свое поражение на выборах в Раду освобождением
Депутат Верховной рады Надежда Савченко разместила в Сети пост, в котором назвала освобождением свое поражение в парламентских выборах.
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Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
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Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
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Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
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Рогозин рассказал, что робот Федор попросил сменить ему имя
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что антропоморфный робот Федор сам пожаловался на свое имя и захотел его изменить.
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Автозаводы Петербурга увеличили выпуск машин на 3,3%
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Экономика
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Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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«Зенит» хочет купить 18-летнего защитника «Минска» Прищепу
«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы.
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Ухов пропустит чемпионат мира из-за травмы
Защитник сборной России Иван Ухов не сможет помочь команде в подготовке к чемпионата мира-2019.
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Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты.
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