Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ РоссииРБК 16:47

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей. Об этом в аккаунте в Twitter сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Читать в источнике
с чего всё началось
Stratofortress пролетел у границы Калиниградской области и сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar
.
Телеканал 360°17:09

Подробнее о событии

Американский ядерный бомбардировщик заметили у границ Ленинградской области

РИА Новости15:27

Возле Санкт-Петербурга засекли ядерный бомбардировщик ВВС США

URA.Ru16:45

У границы Ленинградской области заметили ядерный бомбардировщик США

Народные новости16:09

Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России

Lenta.ru15:55

Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России

РБК16:47

Американский бомбардировщик B-52 совершил облет северо-западных границ России

Вести.Ru15:27

Ядерный бомбардировщик B-52H Stratofortress заметили около Ленобласти

РЕН ТВ15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Экономика

Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб

Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.
Обновлено в 17:00
Политика

Пушков оценил призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявлением руководства НАТО, в котором содержался призыв «вернуть контроль над Крымом Украине».
Обновлено в 16:59
Космос

NASA зафиксировало мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 18 декабря зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем неподалеку от Камчатки, сообщает The Guardian.
Обновлено в 14:21
Общество

Глава Warner Brothers уволен из-за обвинений в супружеской измене

Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара покинул пост после обвинений в неверности жене, сообщил 18 марта главный управляющий холдинга WarnerMedia Джон Стэнкли.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено в 13:45
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

О последнем разговоре с Началовой рассказала ее представитель

Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Рогозин заявил о готовности «подстраховать» американских партнеров

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал о готовности подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения

Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Общество

Фестиваль «Крымская весна» в Москве посетили более 800 тысяч человек

Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Политика

В Германии прокомментировали ограничения США против представителей МУС

В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали решение США ввести ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Каракасе вновь произошло массовое отключение света

Отключение электричества произошло в нескольких районах Каракаса, столицы Венесуэлы, а также в окрестностях, об этом сообщили El nacional и El universal со ссылкой на местных жителей.
Обновлено в 13:54
Общество

Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко

Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.
Обновлено в 07:11
Общество

«Красная икра» пожалуется на проверки ФСБ и ФНС

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) в совместно с ФСБ проводит проверки группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся розничной торговлей рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой, в трех регионах России.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами

Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.
Обновлено в 04:31
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму

Бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев заочно приговорен к 13 годам тюрьмы решением Святошинского районного суда Киева.
Обновлено в 17:10
Здоровье

Кардиологи сочли опасными лекарства от высокого давления

Лекарственные препараты, используемые при высоком давлении и стенокардии, могут вызвать риск внезапной остановки сердца.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Дагестанский подросток попросил лишить мать родительских прав

Обновлено в 14:52
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК

В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Футбол

Дворкович: Путин скептически относится к российскому футболу

Бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу в России Аркадий Дворкович рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к российскому футболу.
Обновлено в 17:16
Политика

Путин сравнил жителей Крыма с красноармейцами

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Крыму сравнил жителей республики с бойцами Красной армии, которые сохранили любовь к Родине в годы войны.
Обновлено в 13:43
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 11:22
Политика

Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz

Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Политика

Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.
Обновлено в 17:49
Политика

В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения

Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

В Совфеде назвали ошибочной информацию о размещении Ту-22М3 в Крыму

Крым усиливает свой военный потенциал с момента воссоединения с Россией, но информация о развертывании в регионе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 была распространена по ошибке.
Обновлено в 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing B-52 Stratofortress
Самолёт
Американский стратегический бомбардировщик фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Этот самолёт пришёл на смену B-36.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное