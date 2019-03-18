Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ РоссииРБК 16:47

с чего всё началось

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей. Об этом в аккаунте в Twitter сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Происшествия Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Политика Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

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Политика МИД России призвал Евросоюз и НАТО признать выбор жителей Крыма В Москве считают, что Западу пора перестать «заниматься политиканством» в вопросе Крыма и прислушаться к голосу жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией.

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Происшествия В правительстве Хабаровского края прошли обыски По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.

Политика Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.

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Наука На дне Нила нашли 2500-летний корабль из сочинений Геродота Российский египтолог Александр Белов смог доказать, что найденное египетскими археологами судно, возраст которого более 2,5 тысяч лет, является легендарным барисом, который описывал в своих произведениях Геродот.

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