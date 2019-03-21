Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаруженLenta.ru 05:05
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы. Об этом сообщает Минобороны России, видео с американским самолетом доступно на странице ведомства на YouTube.
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Берг возглавлял регион с 2010 года, Ковтун руководила Мурманской областью с 2012 года.
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Армия и оружие
«Адскую молотилку» заметили в Лондоне
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В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
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«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.
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Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
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