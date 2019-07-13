В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет.

с чего всё началось

Бомба взорвалась на пути следования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что инцидент произошел 13 июля в провинции Даръа.

Бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Спорт Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Путешествия Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.

Общество В Москве проходит ночной велофестиваль Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Происшествия Шахтерский город на Урале увековечит память президента США С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».

Футбол Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Политика Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

Автоспорт Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019 В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.

Экономика Государство поможет семьям с низким доходом Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.

Авто KIA Seltos: бюджетное разнообразие из пяти комплектаций и шести вариантов трансмиссии Топовая комплектация KIA Seltos GT Line единственная получит самый мощный мотор на 140 сил, работающий в паре с «механикой» или семиступенчатым «автоматом».

Экономика «Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.

Политика США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400 США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.

Общество Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Происшествия В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.

Технологии Названы основные способы кражи денег и данных россиян Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.

Политика Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.

Происшествия В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Происшествия Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.