Финансы

Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги СШАГазета.Ru 13:38

Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Американский президент Дональд Трамп назвал Китай "валютным манипулятором", тем самым обострив конфликт.
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Трамп отказался от девальвации доллара

Взгляд.ру13:33

Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США

Газета.Ru13:38

Дональд Трамп: нет, мы не будем девальвировать доллар

Profinance.ru11:07

Курс доллара снижается на заявлениях Трампа о торговой сделке с КНР

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Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара

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Bloomberg: Трамп заверил в отсутствии необходимости девальвировать доллар

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Трамп передумал ронять доллар

Lenta.ru13:11
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:06, Вашингтон
Политика

Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату

Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27
Спорт

Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым

Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин и Александр Цекало показали нежное фото на пляже

Александр Цекало и Дарина Эрвин показали поклонникам трогательное фото. Пара провела время на пляже, под лучами солнца.
Обновлено в 12:13
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Музыка

Рок-фестиваль «Чернозем» начался в Тамбовской области

В Тамбовской области на Татарском валу открылся рок-фестиваль «Чернозем», которому в этом году исполняется пять лет.
Обновлено в 11:43
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Политика

20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства

Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
Обновлено в 03:47
Авто

«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга

Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ

Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Кино

Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге

Обновлено в 00:17
Политика

В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным

«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Футбол

Назван лучший гол прошлого сезона в Европе

Гол нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси признан лучшим по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 11:25
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Транспорт

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество

ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро

На днях скандальная блогерша Лена Миро посвятила пост неожиданно скончавшейся королеве российской фэшн-индустрии Алле Вербер.
Обновлено в 12:51
Происшествия

На станции Ручьи электричка сбила человека

Обновлено в 12:26
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Политика

Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским

Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Политика

Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

США грозят частично лишить ФРГ своего военного присутствия

Посол США в Германии Ричард Гренелл считает оскорбительными для своей страны недостаточные расходы Берлина на оборонные нужды, в связи с этим он допустил вероятность перевода части американских военнослужащих из ФРГ в другое место.
Обновлено в 09:30
Общество

Телеканалы прервали вещание предупреждением о шторме в Москве

Телеканалы прервали вещание на несколько минут чтобы оповестить население о штормовом предупреждении в Москве.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Авто

Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport

В российском офисе Toyota подтвердили планы относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
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