Финансы
Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги СШАГазета.Ru 13:38
Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Американский президент Дональд Трамп назвал Китай "валютным манипулятором", тем самым обострив конфликт.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:06, Вашингтон
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату
Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
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Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
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Дарина Эрвин и Александр Цекало показали нежное фото на пляже
Александр Цекало и Дарина Эрвин показали поклонникам трогательное фото. Пара провела время на пляже, под лучами солнца.
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Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
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Музыка
Рок-фестиваль «Чернозем» начался в Тамбовской области
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Обновлено в 11:43
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Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
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20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства
Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
Обновлено в 03:47
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
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Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ
Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Кино
Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге
Обновлено в 00:17
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Футбол
Назван лучший гол прошлого сезона в Европе
Гол нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси признан лучшим по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 11:25
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В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Транспорт
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
На днях скандальная блогерша Лена Миро посвятила пост неожиданно скончавшейся королеве российской фэшн-индустрии Алле Вербер.
Обновлено в 12:51
Происшествия
На станции Ручьи электричка сбила человека
Обновлено в 12:26
Общество
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Политика
Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским
Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
США грозят частично лишить ФРГ своего военного присутствия
Посол США в Германии Ричард Гренелл считает оскорбительными для своей страны недостаточные расходы Берлина на оборонные нужды, в связи с этим он допустил вероятность перевода части американских военнослужащих из ФРГ в другое место.
Обновлено в 09:30
Общество
Телеканалы прервали вещание предупреждением о шторме в Москве
Телеканалы прервали вещание на несколько минут чтобы оповестить население о штормовом предупреждении в Москве.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Авто
Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили планы относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 04:24