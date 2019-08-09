Финансы

Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги СШАГазета.Ru 13:38

Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Американский президент Дональд Трамп назвал Китай "валютным манипулятором", тем самым обострив конфликт.
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Трамп отказался от девальвации доллара

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Трамп отказался от идеи девальвировать доллар

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Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США

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Дональд Трамп: нет, мы не будем девальвировать доллар

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Волейбол

Российские волейболисты победили Мексику на старте отбора ОИ-2020

Обновлено в 13:46
Наука

Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса

Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Рики Мартин с мужем впервые показали рожденную в гей-браке дочь

47-летний Рики Мартин впервые показал свою дочь. Девочка была рождена в гей-браке с художником Джоэном Юзефом.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных

Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Футбол

«Барселона В» разгромила «Зенит-2»

Обновлено в 13:30
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество

Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено в 09:31
Политика

Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату

Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27
Общество

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Общество

Взрыв башни атомной электростанции в Германии попал на видео

Обновлено в 12:42
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество

Власти Москвы предупредили о провокациях на митинге 10 августа

Власти Москвы предупредили, что на согласованном митинге на проспекте Сахарова 10 августа возможны провокации.
Обновлено в 13:54
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:53
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов

Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон

Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Общество

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Авто

Компания BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей

Обновлено вчера в 23:42
Единоборства

Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Происшествия

СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении мэра Туапсе

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ)", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 07:48
Технологии

«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку

Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины

Обновлено в 09:32
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
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