Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Американский президент Дональд Трамп назвал Китай "валютным манипулятором", тем самым обострив конфликт.

Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США

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