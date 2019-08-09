Финансы
Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги СШАГазета.Ru 13:38
Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Американский президент Дональд Трамп назвал Китай "валютным манипулятором", тем самым обострив конфликт.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:38, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Игры
Gears 5 ушла на золото — сюжетную кампанию покажут на gamescom 2019
Создатели Gears 5 из The Coalition закончили основную часть производства боевика и отправили мастер-диск в печать — проект официально ушёл на золото и выйдет без задержек 10 сентября.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Культура
Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
Lego 1 сентября выложит на прилавки магазинов новый набор, созданный к 25-летию со дня выхода культового комедийного сериала «Друзья».
Обновлено в 04:44
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Общество
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Общество
Монеточка выпустила песню о лесных пожарах
Монеточка выпустила песню «Гори гори гори» о лесных пожарах в России.
Обновлено в 14:31
Экономика
Utair сократила чистый убыток на 34%
Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.
Обновлено в 11:46
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Музыка
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат
Американской поп-исполнительнице Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодия ее "оскароносной" композиции к фильму "Звезда родилась" была украдена из трека "Almost", опубликованного им в 2012 году на сервисе SoundCloud, сообщает портал Page Six.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации
Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
Обновлено в 10:39
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты-2» после сообщений о пытках
Генеральная прокуратура России проведет новую проверку в петербургском следственном изоляторе «Кресты-2» после сообщений о пытках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:07
Футбол
Слуцкий завел страничку в Instagram
Обновлено в 14:41
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 14:55
Общество
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13