На своей официальной странице в Twitter Болтон написал, что Пенс донес максимально ясное послание, согласно которому США «выступали и будут выступать с народом Украины за безопасность и территориальную целостность».

Болтон раскрыл «послание» Пенса Украине во время встречи с Зеленским

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