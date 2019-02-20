Политика

Болтон заявил, что дни президента Никарагуа сочтеныАргументы и Факты вчера в 13:36

По словам Болтона, Ортега проводит репрессии против протестующих, которых сажают в тюрьмы и убивают. «Дни Ортеги сочтены, и скоро народ Никарагуа будет свободен», - заявил помощник Трампа.
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Джон Болтон
Режим Ортеги приговорил трёх лидеров фермеров к 550 годам лишения свободы за участие в акциях протеста в 2018 году, когда, как сообщается, полиция Ортеги убила 300 активистов. Как сказал в понедельник президент Трамп, дни Ортеги сочтены и никарагуанский народ скоро будет свободен.
— Джон Болтон, американский политикRT на русском вчера в 12:07

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