Политика
Болтон заявил, что дни правления президента Никарагуа сочтеныРИА Новости 10:03
Дни правления президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
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Режим Ортеги приговорил трёх лидеров фермеров к 550 годам лишения свободы за участие в акциях протеста в 2018 году, когда, как сообщается, полиция Ортеги убила 300 активистов. Как сказал в понедельник президент Трамп, дни Ортеги сочтены и никарагуанский народ скоро будет свободен.
— Джон Болтон, американский политикRT на русском 12:07
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Футбол
«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" в первом матче на своем поле одержал победу над туринским "Ювентусом".
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Политика
Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Москве эвакуирован Курский вокзал
"На Курском вокзале проведена эвакуация людей из-за угрозы взрыва", - сказал источник.
Обновлено в 17:53
Политика
СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России
Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Обновлено в 16:21
Гаджеты
Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy
В среду, 20 февраля, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новые смартфоны линейки Galaxy. передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:46
Политика
Австрия рассказала США о планах по «Северному потоку – 2»
Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что Австрия заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект "Северный поток-2".
Обновлено в 17:21
Политика
Постпреды стран ЕС одобрили поправки к Газовой директиве
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, согласованный ранее Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Политика
США отказались принять жену боевика ИГ из лагеря беженцев в Сирии
США не будут предоставлять въезд в страну жене боевика террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Ходе Мутана, которая сейчас находится в лагере беженцев в Сирии.
Обновлено в 16:53
Политика
СМИ: с повредившего в море ракеты для С-400 перевозчика потребовали 11 млрд рублей
Отмечается, что сумма исков составляет 11 млрд руб. В издании также напомнили, что контракт на поставку ЗРК С-400 Китай заключил с Россией в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Политика
Население Украины за год сократилось более чем на 233 тыс. человек
В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
Обновлено в 14:19
Политика
Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года
Индексация пенсий пенсионерам в России должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые три месяца текущего года необходимо пересчитать, заявил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета
Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Основателя Baring Vostok Калви перевели в общую восьмиместную камеру
Основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный», перевели из карантина СИЗО 99/1 в восьмиместную камеру.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Раскрыта тайна семьи найденного с мешком на голове ребёнка
Бывший муж женщины, оставившей ночью своего шестилетнего сына с мешком на голове в парке «Лосиный остров», рассказал, что их семья распалась несколько лет назад из-за того, что ребёнок оказался не его.
Обновлено в 16:21
Политика
Правительство Исландии продлило разрешение на китовую охоту
Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на охоту на китов на следующие пять лет, сообщает в среду Sveriges Radio.
Обновлено в 16:59
Политика
Посольство России в Лондоне не может констатировать, что Скрипали живы
Российские дипломаты в Великобритании не могут констатировать, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, предположительно отравленные в Солсбери, по-прежнему живы.
Обновлено в 12:59
Политика
CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю
Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США и сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем в ходе этой кампании, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с планами генпрокурора.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Фигурантам дела Baring Vostok предъявлено обвинение
Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено директору по инвестициям компании Baring Vostok Ивану Зюзину и партнеру фирмы Вагану Абгаряну.
Обновлено в 09:06
Хоккей
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Московский ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing
Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Общество
Особое мнение: Кирилл Рогов
К. Рогов ― Медведев не найдет и ничего не будет. А. Нарышкин ― Он пообещал, что уже в этом году мы почувствуем улучшение жизни.
Обновлено в 14:48
Политика
Гость послания Путина свалился на пол в зале
Обновлено в 07:20
Общество
Более 2 тысяч авиарейсов отменено в США из-за снежной бури и дождей
Более 2 тыс. авиарейсов отменено в связи с плохими погодными условиями, еще около 3,4 тыс. рейсов задержаны.
Обновлено в 15:05
Политика
Порошенко заявил о риске техногенной катастрофы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко в среду во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил об ухудшении экологической ситуации и риске техногенной катастрофы в Донбассе.
Обновлено в 14:44
Политика
Макрон объявил о подготовке закона против ненависти в интернете
По словам Макрона, с мая этого года депутат Летисия Авия внесет во французский парламент законопроект для борьбы с ненавистью в Интернете.
Обновлено в 17:36
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой
Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.
Обновлено в 13:44
Энергетика
Польша станет центром реэкспорта американского СПГ, заявил посол США
Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа, заявила посол США Джорджетт Мосбахер на семинаре в среду в Варшаве.
Обновлено в 03:52
Единоборства
Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре
Провести поединок в ноябре этого года предложил обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов канадцу Жоржу Сен-Пьеру.
Обновлено в 15:57