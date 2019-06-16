Политика

Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контрактРИА Новости 10:58

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
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Джон Болтон
Мадуро крайне неправильно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России 209 миллионов долларов на оборонный контракт, чтобы купить их постоянную поддержку. Венесуэльцы хотят подлинного демократического руководства, а не репрессий.
— Джон Болтон, американский политикКомсомольская правда 11:11

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