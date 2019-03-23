Политика
Болтон заявил, что США «не потерпит» военного вторжения в ВенесуэлуМосковский Комсомолец вчера в 21:59
«Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в достижение общих целей странами западного полушария - демократию, безопасность и верховенство права», - сказал Болтон, добавив, что венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы.
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Болтон заявил, что США «не потерпит» военного вторжения в Венесуэлу
Московский Комсомолецвчера в 21:59
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС.
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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В центре Самары во дворе дома по улице Молодогвардейской, 94 под асфальт провалился легковой автомобиль.
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Происшествия
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Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод
Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Обвинение просит для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год колонии
«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля
Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Политика
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В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Происшествия
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Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
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Хоккей
Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»
Обновлено в 09:08
Общество
Ксении Паленовой передали титул «Мисс Москва-2018»
Ранее Алеся Семеренко, изначально победившая в конкурсе «Мисс Москва-2018», посоветовала девушкам «тридцать раз подумать, стоит ли принимать участие в подобных мероприятиях».
Обновлено в 11:02
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Авто
Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем
Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Политика
Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа
Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
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Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Здоровье
В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Общество
У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Общество
В Подмосковье общеобластной субботник состоится 20 апреля
Общеобластная генеральная уборка состоится в Московской области 20 апреля, сообщил на заседании регионального правительства министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Обновлено в 05:35
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз
Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Более 100 ракет сектор Газа выпустил по Израилю за сутки
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Авто
Skoda Octavia получила новую версию
Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.
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