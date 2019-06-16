Политика

Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контрактРИА Новости вчера в 10:58

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Читать в источнике
Франц Клинцевич
Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами.
— Франц Клинцевич, российский политикФАН вчера в 15:13

Подробнее о событии

Венесуэла и России заключили оборонный контракт на 209 млн. долларов, утверждают в Вашингтоне

Эхо Москвывчера в 20:08

В Совфеде оценили слова Болтона об оборонном «контракте» Москвы и Каракаса

RT на русскомвчера в 17:35

Заявление Болтона оказалось выдумкой на $209 миллионов

Вести.Ruвчера в 13:55

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

BFM.ruвчера в 14:45

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

РИА Новостивчера в 14:37

Посол ответил на сообщение о купленной Мадуро поддержке России

РБКвчера в 15:39

Болтон утверждает, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на $209 млн

ТАССвчера в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:17, Ашберн

Почему США не сунулись в Венесуэлу

Вести.UZвчера в 10:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Кино

Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя

Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении Зеленского

Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Футбол

Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»

Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено вчера в 04:35
Общество

Первый рисунок Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч

Обновлено вчера в 19:00
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:46
Религия

На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»

Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Происшествия

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

В Ростове разгорелся крупный пожар в ангаре

Локализовать пожар удалось только через час – в 18:52. В ликвидации огня задействованы 50 человек и 15 единиц техники.
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова покинула Россию

"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»

Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г

Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Ринат Билялетдинов: «Приобретение Камболова – хорошая сделка для „Краснодара“»

Обновлено вчера в 23:18
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

NYT ответила на обвинения Трампа в предательстве

Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Пожар в жилом доме на севере Москвы потушен

Пожар в жилом доме на улице Адмирала Макарова в Москве ликвидирован.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменило евро.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году

Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Организаторы сообщили о 2 млн человек на марше в Гонконге

В воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга на акцию протеста вышли «почти 2 млн» человек, заявили организаторы.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют

Обновлено вчера в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное