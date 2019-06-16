Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контрактРИА Новости вчера в 10:58

Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

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Происшествия В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.

Происшествия В Ростове разгорелся крупный пожар в ангаре Локализовать пожар удалось только через час – в 18:52. В ликвидации огня задействованы 50 человек и 15 единиц техники.

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Армия и оружие Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.