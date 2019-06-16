Политика
Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контрактРИА Новости вчера в 10:58
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
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Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами.
— Франц Клинцевич, российский политикФАН вчера в 15:13
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В Совфеде оценили слова Болтона об оборонном «контракте» Москвы и Каракаса
RT на русскомвчера в 17:35
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Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении Зеленского
Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено вчера в 04:35
Общество
Первый рисунок Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:46
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
В Ростове разгорелся крупный пожар в ангаре
Локализовать пожар удалось только через час – в 18:52. В ликвидации огня задействованы 50 человек и 15 единиц техники.
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г
Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Приобретение Камболова – хорошая сделка для „Краснодара“»
Обновлено вчера в 23:18
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа в предательстве
Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Пожар в жилом доме на севере Москвы потушен
Пожар в жилом доме на улице Адмирала Макарова в Москве ликвидирован.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменило евро.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году
Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Организаторы сообщили о 2 млн человек на марше в Гонконге
В воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга на акцию протеста вышли «почти 2 млн» человек, заявили организаторы.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36