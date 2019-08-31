Политика
News.ruБолтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
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Болтон заявил о обеспокоенности США, Польши, Украины и Белоруссии о стабильности в регионе
Народные новостивчера в 19:47
Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросом региональной стабильности
RT на русскомвчера в 18:50
Китайские СМИ рассказали, как Болтон потерпел фиаско в попытках «завербовать» Белоруссию
ПолитРоссиявчера в 11:54
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
Ребенок погиб после отравления ядохимикатами в Калмыкии
Трое детей отравились в Калмыкии, один из них впоследствии скончался. Об этом в воскресенье, 1 сентября сообщили в минздраве республики.
Известия 06:44
Шоу-бизнес
Влад Кадони заявил, что Рената Литвинова превратилась в серость
На премьере фильма Анна появилась в брючном наряде красно-чёрной расцветки, и такой выбор, как считает Кадони, её утяжеляет.
Discover24 03:48
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика
Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
REGNUM 30 августа в 11:54
Происшествия
Российский подросток умер после побоев от майора
В одной из больниц Брянска скончался 17-летний подросток, избитый в середине августа бывшим майором полиции.
Lenta.ru 06:51
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Игры
Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
Игромания.ру вчера в 13:56
Общество
Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции
Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.
Вести.Ru вчера в 09:04
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Происшествия
В Армении мать заподозрили в убийстве найденного на свалке младенца
В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
REGNUM 04:10
Технологии
Сотовые операторы начали включать в тарифы бесплатные бургеры с доставкой из ресторанов
Американский оператор T-Mobile объединился с сетью ресторанов быстрого питания Burger King в деле привлечения клиентов и запустил необычное предложение.
Ferra 03:11
Армия и оружие
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении беспилотника ВСУ
Аппарат упал в "серой зоне" Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в небе над линией соприкосновения, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Аргументы и Факты 04:42
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек
Руководство «АвтоВАЗа» раскрыло причины, по которым было принято решение об отказе от запуска серийного выпуска модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
SpeedMe 02:35
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Авто
Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля
Актуальные Новости 00:40
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Культура
Первого сентября на «Звезде» стартует новый телевизионный сезон
В первый день осени на телеканале «Звезда» начнется новый телевизионный сезон.
ТК Звезда вчера в 15:15
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00