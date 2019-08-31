Политика

News.ruNews.ruБолтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
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США заявили об общей обеспокоенности с Польшей, Украиной и Белоруссией

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Болтон заявил о обеспокоенности США, Польши, Украины и Белоруссии о стабильности в регионе

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Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

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Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены региональной стабильностью

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RT на русскомвчера в 18:50

Болтон: США, Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросами региональной стабильности

ТАССвчера в 12:03

Китайские СМИ рассказали, как Болтон потерпел фиаско в попытках «завербовать» Белоруссию

ПолитРоссиявчера в 11:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

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Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
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Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

Газета.Ru 06:31
Политика

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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

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Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
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Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.
Вести.Ru вчера в 09:04
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Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
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В Армении мать заподозрили в убийстве найденного на свалке младенца

В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
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Американский оператор T-Mobile объединился с сетью ресторанов быстрого питания Burger King в деле привлечения клиентов и запустил необычное предложение.
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Армия и оружие

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении беспилотника ВСУ

Аппарат упал в "серой зоне" Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в небе над линией соприкосновения, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
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«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек

Руководство «АвтоВАЗа» раскрыло причины, по которым было принято решение об отказе от запуска серийного выпуска модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
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13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Первого сентября на «Звезде» стартует новый телевизионный сезон

В первый день осени на телеканале «Звезда» начнется новый телевизионный сезон.
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Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
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Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России

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Джон Болтон
Американский политик
Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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