Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.

Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

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