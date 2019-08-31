Политика

News.ruNews.ruБолтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
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Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

News.ruвчера в 12:38

Болтон заявил о обеспокоенности США, Польши, Украины и Белоруссии о стабильности в регионе

Народные новостивчера в 19:47

Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросом региональной стабильности

RT на русскомвчера в 18:50

Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены региональной стабильностью

Газета.Ruвчера в 16:34

США заявили об общей обеспокоенности с Польшей, Украиной и Белоруссией

Взгляд.рувчера в 17:02

Болтон: США, Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросами региональной стабильности

ТАССвчера в 12:03

Китайские СМИ рассказали, как Болтон потерпел фиаско в попытках «завербовать» Белоруссию

ПолитРоссиявчера в 11:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:49, Вашингтон
Общество

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Происшествия

Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге

Коммерсантъ 02:07
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия

Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Политика

Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу

РИА Новости вчера в 21:53
Общество

В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста

"За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста", - заявил Топилин, уточнив также, что в России "работают более 95% экономически активного населения".
РИА Новости 01:31
Теннис

Осака и Гауфф расплакались во время двойного интервью

Чемпионат вчера в 23:02
Политика

Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента

Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:38
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Собчак запускает шоу о семье Рудковской в формате Кардашьян

По словам источников Super, реалити расскажет о жизни Яны Рудковской, всей ее семьи и окружения без купюр и с массой эксклюзивных подробностей — как бытовых, так и из-за закулисья мира шоу-бизнеса и моды.
Super.ru вчера в 06:24
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Российская газета вчера в 17:46
Экономика

Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Происшествия

При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека

На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
REGNUM вчера в 15:46
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Футбол

Мане взбесился из-за действий Салаха в матче с «Бернли»

На 85-й минуте главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп заменил Мане, и тот начал высказывать претензии Салаху, активно жестикулируя на скамейке запасных.
Матч ТВ 02:20
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа

Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.
Общественное телевидение России 30 августа в 05:06
Происшествия

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Здоровье

Какие продукты помогут работе мозга?

Диетолог Марият Мухина рассказывает про продукты, которые надо добавлять в рацион каждую неделю, чтобы мозг мог функционировать правильно.
Аргументы и Факты 01:58
Футбол

Спасение защитника «Ростова» назвали сейвом десятилетия в Испании

Известия 01:27
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Общество

Иглу от шприца нашли в мясе, купленном в сетевом магазине в Кемерове

РЕН ТВ 02:09
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
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Джон Болтон
Американский политик
Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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