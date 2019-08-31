Политика

News.ruNews.ruБолтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
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США заявили об общей обеспокоенности с Польшей, Украиной и Белоруссией

Взгляд.рувчера в 17:02

Болтон заявил о обеспокоенности США, Польши, Украины и Белоруссии о стабильности в регионе

Народные новостивчера в 19:47

Китайские СМИ рассказали, как Болтон потерпел фиаско в попытках «завербовать» Белоруссию

ПолитРоссиявчера в 11:54

Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены региональной стабильностью

Газета.Ruвчера в 16:34

Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

News.ruвчера в 12:38

Болтон: США, Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросами региональной стабильности

ТАССвчера в 12:03

Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросом региональной стабильности

RT на русскомвчера в 18:50
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

РИА Новости вчера в 06:14
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости вчера в 06:07
Политика

ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой

Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.
Говорит Москва вчера в 12:21
Кино

Сериалы сентября 2019 года: что обязательно стоит смотреть

Вокруг ТВ 30 августа в 12:25
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

РБК вчера в 16:52
Политика

Путин обсудил с Меркель подготовку к саммиту в «нормандском формате»

По информации официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, стороны обсудили вопрос подготовки к саммиту в «нормандском формате», в котором примут участие Германия, Франция, Россия и Украина.
Аргументы и Факты 29 августа в 07:08
Здоровье

В Челябинске работает вице-премьер РФ Татьяна Голикова

В субботу, 31 августа, в Челябинск прилетела вице-премьер правительства России.
КП - Челябинск вчера в 08:43
Происшествия

Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию

Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Футбол

«Фиорентина» согласовала трансфер форварда «Флуминенсе», которым интересовался ЦСКА

Матч ТВ вчера в 22:26
Здоровье

Названа смертельная опасность использования туалетной бумаги

Иностранные специалисты пришли к выводу, регулярное использование туалетной бумаги может быть крайне опасным для здоровья.
iReactor вчера в 21:06
Хоккей

«Локо» стал обладателем Кубка мира по хоккею среди молодежных команд

Газета.Ru вчера в 16:06
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Театры

Студия театрального искусства Женовача отметит 15-летний юбилей

Культуромания вчера в 09:34
Происшествия

Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали

Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Политика

Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Политика

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Происшествия

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия

На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала

Российская газета вчера в 11:52
Общество

В России с 1 сентября изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
BFM.ru 00:40
Транспорт

Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия вчера в 01:34
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Единоборства

Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла

В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Футбол

Созин: «Краснодар» обязан бороться за победу в Лиге Европы

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
Чемпионат вчера в 16:00
Общество

Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.
РИА Новости вчера в 10:40
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
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Американский политик
Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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