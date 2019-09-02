Политика
Экономика сегодняБолтон сформулировал послание вице-президента США народу Украины
Итог встречи вице-президента США Майка Пенса и украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаве подвел помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Телепрограмма вчера в 02:54
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru вчера в 06:19
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Подмосковные врачи достали из носа ребенка год назад застрявший шуруп
В подмосковной Клинской городской больнице №3 врачи вытащили из носа пятилетнего ребенка шуруп, который застрял в нем год назад.
Газета.Ru 05:47
Кино
Сбербанк и Mastercard запустили платформу по созданию «короткометражек»
Сбербанк совместно с Mastercard запустили первую в России молодежную платформу короткометражного кино, в рамках которой блогеры и режиссеры создадут три короткометражных фильма, повлиять на сюжет и актерский состав картин смогут все желающие.
ТАСС 04:46
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Здоровье
Диетолог рассказала, какое питание улучшает работу мозга
Весьма простыми секретами улучшения работы головного мозга Марият Мухина поделилась с изданием aif.ru.
Российская газета 05:50
Общество
Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний
Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.
РИА Новости 06:30
Авто
Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов
Автоновости дня 04:07
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС вчера в 08:15
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон отдала за свидание 750 тысяч долларов
Энистон познакомилась с ним с помощью брачного агентства. За свидание с бизнесменом она заплатила внушительную сумму - 750 тысяч долларов.
OAnews 04:29
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Экономика
Свои долги у банков разрешат выкупать россиянам
Согласно документу, россияне смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:46
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 9T Pro в России
Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.
News.ru 03:29
Общество
«Позолоченная» школа в Екатеринбурге навредит детям – мнение
Позолоченные интерьеры, считает Варламов, «беспомощны, случайны и очень слабы».
REGNUM 02:10
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Общество
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11