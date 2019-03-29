Политика
Болтон рассказал, позвонит ли Трамп ПутинуГазета.Ru вчера в 16:08
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что лидер страны Дональд Трамп не планирует звонить главе России Владимиру Путину, передает Reuters. По словам Болтона, Трамп не собирался пока звонить Путину чтобы обсуждать вопрос о российских военных в Венесуэле.
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Шоу-бизнес
36-летняя Анна Седокова подтвердила свой роман с хоккеистом
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать
Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
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Политика
Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина
Президент Украины Петр Порошенко является лучшим другом и главным партнером российского лидера Владимира Путина на Украине.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Мужчина упал с высоты на машину актера Виктора Супруна
Обновлено в 02:36
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Хоккей
Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:29
Футбол
Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта
Голкипер «Атлетико» Ян Облак достиг договорённости с руководством мадридского клуба о продлении контракта, сообщает AS.
Обновлено в 02:42
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие
Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев
Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Причиной крушения Boeing в Эфиопии назвали ошибку электроники
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Финансы
Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
Рост долговой нагрузки населения обусловлен ростом необеспеченного потребительского кредитования, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
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Технологии
«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Теннис
Роджер Федерер в 50-й раз вышел в финал турнира серии Masters
Обновлено в 03:29
Экономика
Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
В Донбассе обострилась ситуация перед украинскими выборами
Украинский интернет (а после пересечения российской границы, смартфон корреспондента "РГ" автоматически показывает топ украинских новостей) пестрит громкими и пугающими заголовками.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»
«Енисей» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00