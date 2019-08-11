Политика

РИА НовостиРИА НовостиБолтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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с чего всё началось
На переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко не было принято конкретных решений, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает
 агентство «БелТА».
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