Политика
РИА НовостиБолтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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В скачанном более 100 млн раз приложении на Android нашли вирус
Из магазина Google Play Store данное приложение загружали более 100 млн раз.
РЕН ТВ 01:31
Политика
В партии Зеленского объяснили назначение старых министров
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что назначение министров из старого правительства необходимо для переходного периода.
Lenta.ru 12:54
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру 27 августа в 05:29
Политика
CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Шоу-бизнес
Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка
Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.
7Дней.ру 14:00
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Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости 10:29
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
Известия 05:52
Политика
Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады
Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.
Lenta.ru 10:24
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Шоу-бизнес
Избранница сына Наташи Королевой Слугина поделилась сексуальным снимком в Instagram
Избранница сына Наташи Королевой Мария Слугина поделилась сексуальным снимком в Instagram.
OAnews 13:41
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Футбол
Семак заявил, что «Зенит» попал в непредсказуемую группу в ЛЧ
Ранее Артём Дзюба заявил, что, в отличие от «Локомотива», у «Зенита» есть шанс выйти из группы в ЛЧ.
RT на русском 13:58
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Космос
Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска
РИА Новости 14:02
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Культура
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября
Фестиваль завершится 1 сентября.
Интерфакс 04:18
Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° 12:18
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Согласно отчету, Счетная палата предложила кабмину поручить министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о внесении поправок в российский Налоговый кодекс в части корректировки параметров, которые определяют применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не от их цены.
Московский Комсомолец 06:37
Авто
Новый кроссовер Maxus D60 выйдет за пределы Китая
Топовый вариант оценили в 167 800 юаней. В эквиваленте стоимость кроссовера варьируется от 870 тыс. до 1,56 млн рублей.
Tvoe-avto.com 14:17
Авто
Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5
Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5, в которых выявили вероятную некорректную работу системы сигнала аварийной остановки, а также системы предотвращения вторичного столкновения.
Tvoe-avto.com 14:18
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми
Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
Взгляд.ру 13:27
Футбол
ЦСКА объявил о подписании Гогуа
Чемпионат 10:58