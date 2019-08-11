с чего всё началось

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Гаджеты В скачанном более 100 млн раз приложении на Android нашли вирус Из магазина Google Play Store данное приложение загружали более 100 млн раз.

Политика В партии Зеленского объяснили назначение старых министров Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что назначение министров из старого правительства необходимо для переходного периода.

Политика В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.

Политика CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Шоу-бизнес Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.

Происшествия В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.

Политика Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.

Футбол Семак заявил, что «Зенит» попал в непредсказуемую группу в ЛЧ Ранее Артём Дзюба заявил, что, в отличие от «Локомотива», у «Зенита» есть шанс выйти из группы в ЛЧ.

Футбол Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Здоровье В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.

Здоровье ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Согласно отчету, Счетная палата предложила кабмину поручить министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о внесении поправок в российский Налоговый кодекс в части корректировки параметров, которые определяют применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не от их цены.

Авто Новый кроссовер Maxus D60 выйдет за пределы Китая Топовый вариант оценили в 167 800 юаней. В эквиваленте стоимость кроссовера варьируется от 870 тыс. до 1,56 млн рублей.

Авто Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5 Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5, в которых выявили вероятную некорректную работу системы сигнала аварийной остановки, а также системы предотвращения вторичного столкновения.

Политика Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.