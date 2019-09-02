«Послание вице-президента не могло быть более ясным», — отметил Болтон. Американская сторона выступала и будет выступать за безопасность и территориальную целостность Украины, пояснил он. Сам Пенс, общаясь с Зеленским, подчеркнул, что отношения Вашинтона и Киева ещё никогда не были столь крепкими.

Политика Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Футбол «ПСЖ» попросил фанатов не оскорблять Неймара Один из лидеров фанатов сказал, что они сосредоточат внимание на поддержке команды, в то время как к Неймару проявят безразличие.

Здоровье Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.

Интернет В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.

Хоккей Барбашев подписал новый контракт с «Сент-Луисом» Российский нападающий Иван Барбашев согласился подписать новый контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.

Происшествия Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Технологии Заменяющее лица китайское приложение обвинили в сборе персональных данных Ставшее популярным китайское приложение Zao, позволяющее пользователям вставить свое лицо во фрагмент любого фильма или сериала в стиле Deepfake, обвинили в нарушении принципов конфиденциальности пользователей.

Происшествия Вырвавшийся из загона бык ранил 17 человек в Каталонии В испанской Каталонии вырвавшийся из загона бык ранил не менее 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Музыка Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.

Футбол Экс-игрок «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз перешел в «Пюник». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Происшествия Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.

Экономика СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.

Авто Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».