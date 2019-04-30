Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону оппозицииТАСС 09:26

Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты — на стороне народа Венесуэлы.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции. Об этом он написал во вторник на своей странице в сети Twitter.

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