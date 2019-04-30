Политика

Гуайдо объявил финальную фазу свержения режима Мадуро в ВенесуэлеВедомости 08:18

Один из лидеров оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной стадии свержения режима действующего президента Николаса Мадуро, об этом политик написал в Twitter. Он также разместил там видеоролик с обращением к военным Боливарианской республики.
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Джон Болтон
Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты — на стороне народа Венесуэлы.
— Джон Болтон, американский политикREGNUM 12:32

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