Политика
Болтон призвал венесуэльских военных поддержать оппозициюВзгляд.ру 09:30
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео, комментируя призыв Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы, к перевороту, заявил, что Вашингтон полностью поддерживает венесуэльский народ в стремлении к демократии.
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Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты — на стороне народа Венесуэлы.
— Джон Болтон, американский политикREGNUM 12:32
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