Армия и оружие
Болтон призвал береговую охрану США «бросить вызов» России в АрктикеИзвестия 23:03
Советник президента США Джон Болтон призвал выпускников академии береговой охраны в Нью-Лондоне восстановить лидерство страны в Арктике.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Китайские эксперты оценили российские системы РЭБ
Китайское издание Sohu отметило, что во время парада Победы Россия не стала демонстрировать свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Обновлено в 12:32
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Здоровье
В Беларуси выполнили ретрансплантацию печени женщине из Японии
Только в этом году медики НПЦ выполнили шесть операций по трансплантации за рубежом, в том числе, в Грузии и Казахстане.
Обновлено в 09:20
Авто
Началось производство Lada Granta Cross
Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.
Обновлено в 08:05
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено в 14:58
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено в 20:58
Политика
Зеленский отменил свой указ о назначении замглавы администрации
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 мая, отменил свой указ от 21 мая о назначении Елены Зеркаль замглавы президентской администрации.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено в 22:41
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Футбол
В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей
Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес «Локомотива» и начальника команды Станислава Сухины в том, что ошибки судейского корпуса в пользу клуба являются не результатом случайности, а успешной работой с арбитрами.
Обновлено в 22:59
Шоу-бизнес
В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева
После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено вчера в 00:30
Шоу-бизнес
Со счетов Элины Быстрицкой исчезли 38 миллионов рублей
Обновлено в 05:07
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Политика
В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа
В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено в 20:45
Космос
Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
Обновлено в 20:33
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 20:30