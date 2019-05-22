Политика

Болтон призвал бороться с Россией за лидерство в АрктикеREGNUM вчера в 22:13

Соединенным Штатам необходимо завоевать лидерство в Арктике и «бросить вызов» России за влияние в регионе, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе своего выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне (штат Коннектикут).
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Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике

РЕН ТВвчера в 23:23

Советник Трампа призвал «бросить вызов» влиянию России в Арктике

РИА Новостивчера в 20:06

Болтон: США строят ледоколы для противостояния России в Арктике

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Взгляд.рувчера в 13:25

Вашингтон нацелился на восстановление американского лидерства в Арктике

Росбалтвчера в 15:30

Болтон: США строят ледоколы для обеспечения постоянного присутствия в Арктике

ТАССвчера в 12:55
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Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Кино

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Сбербанк начал тестировать сервис, который позволяет отправить деньги людям без карты и банковского счета.
Обновлено вчера в 10:15
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено вчера в 12:36
Авто

Названа цена нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Общество

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

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Обновлено вчера в 20:30
Политика

Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Авто

Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа

УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

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Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Общество

Гороскоп на 23 мая: Козерогов одолеет ревность, а Стрельцы посчитают деньги в чужих карманах

Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
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В Иркутске рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области, в среду, 22 мая, группа корейских рабочих, строящих детский сад в микрорайоне Первомайском областного центра, забрались на крыше недостроенного здания, и потребовали выплаты заработной платы.
Обновлено вчера в 10:27
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Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
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В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей

Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.
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Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
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Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
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