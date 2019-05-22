Болтон призвал бороться с Россией за лидерство в АрктикеREGNUM вчера в 22:13

Соединенным Штатам необходимо завоевать лидерство в Арктике и «бросить вызов» России за влияние в регионе, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе своего выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне (штат Коннектикут).

Болтон призвал бороться с Россией за лидерство в Арктике

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