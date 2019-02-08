Политика
Болтон призвал Россию признать Гуайдо главой ВенесуэлыГазета.Ru 13:09
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуйадо.
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Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей. У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуаидо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы.
— Джон Болтон, американский политикРИА Новости 12:48
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В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
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В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
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Общество
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Смартфоны с самым низким уровнем излучения Читатели наверняка обратят внимание, что в "чёрном" списке не оказалось ни одного аппарата марки Samsung.
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Сергея Юрского могут похоронить на Троекуровском кладбище
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