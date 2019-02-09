Болтон призвал Россию признать Гуаидо главой ВенесуэлыРИА Новости 18:02

Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей. У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуаидо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы.

Двадцать третьего января в Боливарианской Республике начался очередной виток антиправительственных манифестаций. В тот же день Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки и многие страны Евросоюза.

Авто Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.

Транспорт «Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.

Авто Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.

Авто АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.

Происшествия Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.

Происшествия Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".

Происшествия В Испании столкнулись два поезда В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.

Спорт Биатлонистки сборной Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

Авто Представлен Subaru Legacy нового поколения Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.

Транспорт Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.

Кино Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Авто В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.

Политика Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.

Наука Опровергнут известный миф о похмелье Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.

Авто Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.

Политика Путин уволил девять генералов силовых ведомств Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.

Авто Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5 В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.

Гаджеты Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.

Общество Назван самый опасный стиральный порошок Специалисты «Росконтроля» проверили стиральные порошки и выяснили, как они стирают и насколько безопасны для здоровья.

Здоровье В США появилась смертельная болезнь, превращающая оленей в зомби Формально называемая хроническим истощающим заболеванием болезнь поражает головной мозг, спинной мозг и вызывает резкое снижение веса, потерю координации и повышенную агрессию у животного.

Экономика Moody’s повысило суверенный рейтинг России Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1". Об этом сообщается на сайте агентства.

Наука Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи Испытания капсул с инсулином на свиньях и крысах показали, что они способны доставлять в кровь количество вещества, сравнимое с традиционными подкожными инъекциями, рассказывают авторы статьи в Science.