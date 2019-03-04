Болтон пригрозил тем, кто против возвращения Гуаидо в ВенесуэлуРИА Новости вчера в 23:56

с чего всё началось

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил, что планирует вернуться в Венесуэлу. Любые угрозы или действия, направленные против его безопасного возвращения, столкнутся с решительным и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.

Болтон пригрозил тем, кто против возвращения Гуаидо в Венесуэлу

Политика Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.

Происшествия В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.

Экономика Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.

Экономика Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.

Происшествия В Сети появились видео разрушений после торнадо в США В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия.

Происшествия В Москве по фактам самостроя возбуждено 10 уголовных дел В Москве по фактам появления самостроя возбуждено десять новых уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры столицы Людмилу Нефёдову.

Политика Познер объяснил бедность россиян отставанием от Запада на 40 лет Телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что бедность жителей России связана с отставанием в сегменте производительности труда от стран «Большой семерки» на 40 лет.

Общество Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".

Политика Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».

Спорт Сергей Устюгов: «Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают» В большом интервью "СЭ" Устюгов объяснил, как относится к этим результатам, поделился планами на будущее, жестко высказался о лишних людях в сборной России, прояснил свое отношение к Дмитрию Губерниеву и назвал лыжника, с кем бы подрался по правилам ММА.

Политика На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ В Тернопольской области члены экстремистского движения "Правый сектор"* и сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан канонической Украинской православной церкви.

Общество Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Политика WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.

Транспорт РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

Происшествия Следовательница написала заявление об избиении полицейским МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.

Спорт Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке на Универсиаде Российская биатлонистка Наталья Гербулова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Общество Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан Институт Генплана использовал данные операторов при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров в 2017 – 2018 гг. А когда разрабатывали территориальную схему Троицкого и Новомосковского округов Москвы, по аналитике операторов удалось скорректировать (увеличить) данные о количестве жителей и работающих в новой Москве, вспоминает представитель института.

Футбол В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников Страшный инцидент произошел во время матча третьего по силе турецкого дивизиона между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор".

Политика В США предложили противодействовать «российскому влиянию» в Венесуэле В конгресс США внесён законопроект с требованием оценить угрозу «российского влияния» на Венесуэлу и разработать стратегию противодействия.

Финансы Рубль умеренно растет к доллару и евро на открытии торгов Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Происшествия Заместителя директора городских электросетей убили в Орске Замдиректора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" Дмитрия Шевелева нашли убитым в Оренбургской области.

Экономика АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков» В начале 2018 г. «Аква инвест» стал владельцем завода в Ставропольском крае, затем вместе с подконтрольной государству компанией «Кавминкурортресурсы» (КМКР; крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) создал компанию «Холдинг аква», которая стала при участии еще одного крупного недропользователя – «Холод розлива» выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу у роддома в Санкт-Петербурге Издание «Петербургский дневник» уточняет, что инцидент произошел возле родильного дома № 9. Водитель автомобиля, личность которого не установлена, выстрелил в лицо жертвы из газового пистолета.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".

Происшествия Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы МОСКВА, 4 марта. / ТАСС/. Автомобиль сбил двух пешеходов на улице Обручева на юго-западе Москвы.