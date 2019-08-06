Политика

Болтон пригрозил санкциями за поддержку МадуроГазета.Ru 14:16

США пригрозили вводить санкции против всех, кто поддерживает или хоть как-то сотрудничает с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Мадуро же заявил, что Каракас обратился в Совет безопасности ООН с жалобой на угрозу со стороны Вашингтона о блокаде Венесуэлы.
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На Николаса Мадуро давят словами и санкциями

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:21, Вашингтон
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