Политика

Болтон пригрозил санкциями за поддержку МадуроГазета.Ru 14:16

США пригрозили вводить санкции против всех, кто поддерживает или хоть как-то сотрудничает с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Мадуро же заявил, что Каракас обратился в Совет безопасности ООН с жалобой на угрозу со стороны Вашингтона о блокаде Венесуэлы.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

На Николаса Мадуро давят словами и санкциями

Коммерсантъ18:09

Глава МИД Перу призвал к мирному решению проблем Венесуэлы

РИА Новости19:19

Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро

Национальная служба новостейвчера в 23:47

Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро

Газета.Ru14:16

Болтон: мировое сообщество выступает за ускорение смены власти в Венесуэле

ТАСС11:58

Джон Болтон: после падения Мадуро Венесуэла не сможет вернуть долги

Телеканал 360°06:18

Советник Трампа посоветовал России «не удваивать ставку» на Мадуро

РБК13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Космос

«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников

Обновлено в 06:49
Политика

Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции

Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Культура

Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон

Обновлено в 11:07
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше нынешнего

Большая часть респондентов (29%) считает, что в эпоху так называемого «брежневского застоя» советская власть была близка к народу.
Обновлено 04 августа в 22:43
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Авто

Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo

Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
Обновлено в 10:14
Общество

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса

Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин

Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин и ликвидировала 45 боевиков, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 19:17
Политика

Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено в 03:36
Кино

Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 16:19
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Обновлено в 18:26
Происшествия

СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В Донбассе за день погибли четверо украинских военных

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал пуски ракет в КНДР предупреждением для США

Обновлено в 18:54
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Обновлено в 16:24
Футбол

Валерий Газзаев: «В истории остаются только победители»

Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет.
Обновлено в 17:45
Футбол

Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти»

Обновлено в 09:54
Футбол

Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Футбол

«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко

Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Энергетика

«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября

«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Кино

Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре

Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.
Обновлено в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное