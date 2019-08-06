Политика
Болтон пригрозил санкциями за поддержку МадуроГазета.Ru 14:16
США пригрозили вводить санкции против всех, кто поддерживает или хоть как-то сотрудничает с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Мадуро же заявил, что Каракас обратился в Совет безопасности ООН с жалобой на угрозу со стороны Вашингтона о блокаде Венесуэлы.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьер-министра Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух, по его мнению, главных кандидатов на пост главы Кабмина «незалежной».
Обновлено в 10:10
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай стал одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:25
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Интернет
Microsoft заявила об атаках со стороны российских хакеров
Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства, Интернет вещей и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
На Украине возбудили дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы
Ранее экс-замглавы администрации президента времен Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 05:14
Авто
Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями
Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.
Обновлено в 06:28
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии
Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистской группировки, запрещенной в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине
США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 12:14
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Космос
Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17
С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам»
Российская рок-группа «Мумий Тролль» записала саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 19:57
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом
Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.
Обновлено в 15:25
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии писательница Тони Моррисон
Обновлено в 09:59
Политика
В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США
Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено в 13:27