Политика

Болтон пригрозил санкциями США поддерживающим Венесуэлу странамРЕН ТВ 14:08

Болтон напомнил, что президент США Трамп подписал указ о полной блокировке собственности и средств Венесуэлы в юрисдикции США. Как заявил американский политик, США намерены лишить Мадуро доступа к мировой финансовой системе и еще больше изолировать его.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Советник Трампа посоветовал России «не удваивать ставку» на Мадуро

РБК13:26

Джон Болтон: после падения Мадуро Венесуэла не сможет вернуть долги

Телеканал 360°06:18

США предостерегли Россию от ставки на Венесуэлу

Lenta.ru11:24

Болтон: мировое сообщество выступает за ускорение смены власти в Венесуэле

ТАСС11:58

США не верят в желание Мадуро вести переговоры с оппозицией, заявил Болтон

РИА Новости10:48

Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро

Газета.Ru14:16

Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро

Национальная служба новостейвчера в 23:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Культура

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 10:03
Теннис

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве

Обновлено в 14:54
Происшествия

Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетели

Обновлено в 14:26
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Обновлено в 13:59
Здоровье

Медики: Старение организма начинается с пяток

Обновлено в 00:58
Авто

Volkswagen Touareg получил новые опции в РФ

Немецкий автопроизводитель расширил набор стандартного и опционального оборудования для премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого стартует с отметки в 3,5 млн рублей.
Обновлено в 05:34
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика

Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Происшествия

По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело

Обновлено в 08:31
Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика

Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Экономика

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика

Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн»

Президент Ирана Хасан Роухани назвал потенциальную войну с его страной "матерью всех войн".
Обновлено в 14:11
Технологии

Microsoft открыла Azure Security Lab и удвоила награду за найденные уязвимости

Microsoft объявила об открытии программы Azure Security Lab и увеличении вознаграждения за найденные уязвимости по программе Online Services Bounty до $40 000.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский сменил командующего ООС в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко.
Обновлено вчера в 15:06
Экономика

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
Обновлено в 11:33
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Группа морпехов ВСУ уничтожена под Мариуполем — подробности

Обновлено в 10:46
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова

Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Кино

Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом

Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Наука

Ученые создали самое тонкое в мире золото

Ученые создали новую форму золота толщиной всего в два атома, что является самым тонким листом из когда-либо изготовленных.
Обновлено в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное