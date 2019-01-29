Болтон пригрозил обидчикам Гуайдо «серьезными последствиями»Известия 14:48

Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуаидо. Позвольте мне еще раз повторить: будут серьезные последствия для тех, кто пытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо.

Вашингтон осуждает решение генпрокуратуры Венесуэлы начать предварительное расследование против спикера парламента Хуана Гуайдо, признанного США временно исполняющим обязанности президента республики. Об этом во вторник заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

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