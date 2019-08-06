Политика

Болтон предупредил Россию и Китай насчет МадуроНациональная служба новостей 05 августа в 23:47

По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
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