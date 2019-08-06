Политика
Болтон предупредил Россию и Китай насчет МадуроНациональная служба новостей 05 августа в 23:47
По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
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Политика
Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
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В ночь на среду, 7 августа, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.
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Экономика
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Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
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Ученые обнаружили простой способ избежать старения мозга
Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили простой способ, чтобы избежать старческой деменции после 50 лет.
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Экономика
Альфа-банк продаст долю в своей краудфандинговой «дочке»
Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою "дочку" в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб. "Поток" и его покупатели Онлайн-платформа "Поток" была запущена Альфа-банком в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежит банку.
Обновлено в 01:09
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
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Шоу-бизнес
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Популярный российский шоумен Александр Гудков спровоцировал слухи о своей тайной свадьбе.
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Жена Никиты Белых подала на развод
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Любимая многими знаменитостями кето-диета, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может привести к исключению из рациона наиболее полезных продуктов.
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Политика
Зеленский после гибели боевиков ВСУ обратился к «нормандской четверке»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
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США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
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Футбол
ЦСКА поспорит с «Фиорентиной» за нападающего «Флуминенсе» Педро
ЦСКА заинтересовался нападающим "Флуминенсе" Педро, утверждают бразильские СМИ. Интерес к 22-летнему форварду также проявляет "Фиорентина".
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Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
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Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
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